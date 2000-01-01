Охранные услуги востребованы в различных сферах, от банковских организаций до школ и строительных площадок. Существуют разные виды услуг по охране объектов.
К самым распространенным видам услуг относятся:
физическая охрана, в обязанности которой входит патрулирование объекта и прилегающей территории, поддержание общественного порядка в организации.Этот вид охраны часто используется на контрольно- пропускных пунктах. Сотрудники охраны быстро реагируют на внештатную ситуацию и могут предупредить противоправные действия без серьезных последствий;
техническая охрана подразумевает установку на объекте специальные системы, такие как контроль доступа, сигнализация, камеры видеонаблюдения и другие технические средства, которые позволяют обеспечить безопасность. Техническая охрана работает непрерывно;
пультовая охрана представляет собой сочетание физического и технического вида услуги. На объекте монтируется сигнализация, которая передает информацию на пульт управления охранной организации. При поступлении сигнала о проникновении на объект отправляется группа сотрудников.
Иногда владельцы объектов прибегают к симбиозу разных видов охранных услуг, тем самым повышая безопасность.
В некоторых организациях или предприятиях формируется штатный отдел охраны. Такое решение не всегда обеспечивает нужный уровень безопасности. Организации, которые специализируются на охранных услугах, эффективнее справляются с поставленными задачами и имеют свои плюсы:
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Частная охранная организация «РусЗащита» позволяет обеспечивать полную безопасность своим клиентам. Мы предлагаем услуги по охране объектов, давая высокие гарантии каждому клиенту. ЧОО готово круглосуточно, в выходные и праздничные дни предоставлять полный спектр услуг по охране объектов.
В нашей работе мы использует современные достижения в области охранной техники, обмундирования и иных средств, которые позволяют нам заслуживать доверие и благодарность клиентов, многие из которых становятся постоянными партнерами. Наши сотрудники проходят своевременное обучение новым навыкам и методикам в охранной сфере.
Среди наших услуг:
Внутриобъектовый и пропускной режим обеспечиваются силами физической охраны с использованием технических средств, в совокупности с административными мерами и ограничениями. Этот режим является не только ключевым звеном всей системы безопасности, но и эффективной мерой профилактики терроризма и криминальных проявлений. В зависимости от структуры предприятия, режим может внедряться на всей территории объекта или на отдельных его участках (в кассах, складах, цехах, лабораториях).
Сопровождение грузов — одна из самых востребованных услуг в охранном бизнесе. При перевозке любых видов грузов (но прежде всего крупных грузов и особо ценных грузов) на любые расстояния существует определенный набор рисков, в том числе риск похищения и порчи. И для минимизации этих рисков необходимо сопровождение профессиональных охранников.
Собрание людей всегда таит в себе потенциальную опасность: возрастает вероятность конфликтных ситуаций, любое, даже небольшое чрезвычайное происшествие может привести к панике и жертвам. Аудитория, в которой возобладал инстинкт выживания, превращается в толпу и выходит из-под контроля, причиняя еще больший вред, чем сам источник паники. Поэтому при организации мероприятий нужно уметь предусмотреть многое, в первую очередь обеспечить безопасность всех участников.
Мы обучаем наших сотрудников культурному и вежливому обращению с окружающими, а также правильным действиям при чрезвычайных ситуациях.
Одно из направлений деятельности ООО ЧОО «РусЗащита» — обеспечение безопасности на АЗС. Данный тип объектов входит в зону повышенного риска. Автомобильные заправки привлекают преступников наличием материальных ценностей: наличных средств, временно оставленных без присмотра автомобилей и др. Также на АЗС требуется уделять большое внимание обеспечению мер защиты от пожара. Именно по этим причинам требуется организовать профессиональную охрану автозаправочных станций.
ООО ЧОО "РусЗащита" занимается предотвращением проникновения злоумышленников на территорию опасных производственных зданий и действует непосредственно на периметре промышленного объекта. Максимальная защита достигается при взаимодействии живой силы и технологий, формирующих систему комплексной безопасности. Во избежание незаконного проникновения и кражи материальной собственности мы предлагаем услуги ЧОО, предоставляем качественное видеонаблюдение.
Наша компания предлагает огромный арсенал современного технического оборудования, который поможет сократить количество охранников и повысить качество защиты объекта. Установка камер, блокировочных дверей и пульта управления позволит выявить и задержать нарушителей в срочном порядке вне зависимости от их местоположения; круглосуточная охрана поможет задержать потенциальных вредителей.
Опыт работы и профессиональная команда ЧОО «РусЗащита», постоянно совершенствуемые специальные навыки, а также современное техническое оснащение позволяют гарантировать вашу безопасность согласно заключенному договору.
Сегодня потребность в своевременном противостоянии злоумышленникам все так же присутствует, как и 20 лет назад. По сути, ничего не меняется – люди все также соблазняются чужими благами, как и раньше.
Желание завладеть тем, что ему не принадлежит, может возникать у человека по многим причинам, но, как бы там ни было, с этим однозначно стоит бороться. Работа правоохранительных органов иногда оставляет желать лучшего, и тогда к ним на помощь приходит такая структура, как частное охранная организация, или ЧОО. Его функции просты и понятны – сведение разного рода угроз собственности и здоровью граждан на нет. Конечно, невозможно полностью исключить риск возникновения преступных посягательств, однако надежная охрана способна свести его к минимуму.
С годами в деятельности криминальных лиц наблюдается все больше новых уловок и методов, с которыми приходится работать специалистам. Хорошо подготовленные сотрудники охранной организации, способны успешно противостоять преступной деятельности. Это становится возможным благодаря многолетнему опыту работы.
Постоянная разработка новых методов противодействия преступности не оставляет шансов злоумышленникам на успешное завершение своих коварных планов. Стоит отметить, что сегодня услугами, которые предоставляет охранное предприятие, пользуются даже те организации, где риск посягательств крайне низок. Это указывает на то, что в наше время надежная охрана – обязательный элемент ведения бизнеса, а если говорить о том, что все больше частных лиц обращается за помощью в компании, предоставляющие услуги личной охраны, то можно отметить и увеличение обращений в этой области.
Существует множество обязательных характеристик охранных организаций, которые в обязательном порядке должны обеспечивать надежный уровень охранных мероприятий. К основным из них можно отнести:
Это основные требования к работе охранных организаций, на которых строится вся их работа. Отклонение по требованиям хотя бы одного из этих пунктов может привести к негативным последствиям.
Понимая потребность в охране, клиенты хотят получить высокий уровень защиты. Это становится возможным только при условии, что услуги охраны будут оказываться комплексно. Наша охранная организация «РусЗащита» осуществляет свою деятельность именно таким образом. Специалисты постоянно анализируют всевозможные риски, моделируют возникновение чрезвычайных ситуаций с учетом всех тонкостей и особенностей. Сюда входит выявление основных уязвимостей конкретного места, слежка за подозрительными личностями и т. д.
Как уже говорилось выше, умения рукопашного боя являются довольно значимым умением любого охранника. При этом применение огнестрельного оружия должно всегда быть обдуманным и целесообразным решение сотрудника ЧОО. Следует понимать, что в случае, когда стрельба не является вынужденной мерой, а охранник возьмется за оружие – последствия могут плачевными.
Множество охранных организаций предоставляет услуги комплексно. Как правило, одна и та же организация занимается монтажом и настройкой оборудования, а также и предоставляет экипаж быстрого реагирования, который круглосуточно готов вмешаться в любую ситуацию, которая может потенциально возникнуть на охраняемой территории.
Наши сотрудники усовершенствовали свои методы работы и научились предсказывать возможные действия преступников, что позволило получать преимущества во время столкновений. Услуги личной охраны, сопровождение ценных грузов, охрана массовых мероприятий – все это лишь небольшой перечень услуг, которые предоставляет частная охранная организация «РусЗащита».
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