ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУСЗАЩИТА"
Защита различных объектов – от квартир до крупных предприятий.
Полностью отвечаем за целостность, безопасность охраняемых лиц, имущества, а также материальных ценностей, людей, которые на них находятся.
Строгое соблюдение всех договорных обязательств. Действующая лицензия на деятельность, другие разрешительные документы.
Личный менеджер, который проконсультирует по интересующим вопросам, выполнит расчеты, решит спорные вопросы.
Полный пакет услуг
Проектирование, монтаж, мониторинг, реагирование
Опыт работы
Многолетний опыт работы в области обеспечения безопасности и сохранности имущества
Высокая квалификация
Более 100 квалифицированных охранников, что подтверждают их разряды

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НАМ ДОВЕРЯЮТ

Охрана объектов
Наши сотрудники могут нести службу в помещении и на улице, способ работы охранного поста выстраивается с учетом рекомендаций наших экспертов и пожеланий заказчика.
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Охрана имущества собственника

Профессиональная защита имущества – физическое, техническое оснащение территории, круглосуточный контроль обстановки, грамотная стратегия ведения защиты.

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Сопровождение грузов
Охрана грузов — комплекс специальных мероприятий, необходимых для сохранности ценного имущества при перевозке.
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Внутри-объектовый и пропускной режим
Организация таких защитных мер под силу только сертифицированным охранным предприятиям с большим опытом работы и высокой ответственности специалистов.
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Охрана мероприятий
Охрана мероприятий – задача, которая отличается от многих других аналогичных мер.
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Охрана АЗС
Сегодня автозаправочные станции представляют собой полноценный комплекс, состоящий из зданий: кафе, рестораны, магазины, автостоянки и прочие.
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Охрана производственных объектов
Охрана предприятия подразумевает систему организационно-правовых мер, обеспечивающих гарантированную защищенную деятельность предприятия.
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Охрана промышленных объектов
Особенности организации охраны на промышленных предприятиях зависят от направлений производства, числа объектов, площади охраняемых объектов.
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Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество

Частная охранная организация «РусЗащита» дорожит своей репутацией и уделяет особое внимание качеству оказываемых услуг.

Стараемся оперативно решать возникающие вопросы, мы гордимся, что за всё время нашей работы нас ни разу не заменили на другую охранную компанию, что подтверждает большое число благодарственных писем.
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ТАРИФЫ НА ОХРАННЫЕ УСЛУГИ

ТАРИФ "ЭКОНОМ"
  • Стоимость в месяц от 95 000 ₽
  • Оружие Без оружия
  • График работы 15/15 «вахта»
  • Проф. подготовка 4 разряд
  • Опыт Месяц обучения
150
от 125 ₽/час.
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ТАРИФ "БИЗНЕС"
  • Стоимость в месяц от 120 000 ₽
  • Оружие Без оружия
  • График работы 15/15 «вахта»
  • Проф. подготовка 4-5 разряд
  • Опыт работы Более 3 лет
от 166 ₽/час
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ТАРИФ "V.I.P"
  • Все позиции пакета "старт"
  • Все позиции пакета "оптимальный"
  • Стоимость в месяц от 150 000 ₽
  • Оружие Служебное
  • График работы 7/7 «вахта»
  • Проф. подготовка 5 разряд
  • Опыт работы Более 5 лет
от 208 ₽/час
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Наши профессионалы в деле

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ

Охранные услуги востребованы в различных сферах, от банковских организаций до школ и строительных площадок. Существуют разные виды услуг по охране объектов.

Основные виды

К самым распространенным видам услуг относятся:

  • физическая охрана, в обязанности которой входит патрулирование объекта и прилегающей территории, поддержание общественного порядка в организации.Этот вид охраны часто используется на контрольно- пропускных пунктах. Сотрудники охраны быстро реагируют на внештатную ситуацию и могут предупредить противоправные действия без серьезных последствий;

  • техническая охрана подразумевает установку на объекте специальные системы, такие как контроль доступа, сигнализация, камеры видеонаблюдения и другие технические средства, которые позволяют обеспечить безопасность. Техническая охрана работает непрерывно;

  • пультовая охрана представляет собой сочетание физического и технического вида услуги. На объекте монтируется сигнализация, которая передает информацию на пульт управления охранной организации. При поступлении сигнала о проникновении на объект отправляется группа сотрудников.

Иногда владельцы объектов прибегают к симбиозу разных видов охранных услуг, тем самым повышая безопасность.

Охранные организации и их плюсы

В некоторых организациях или предприятиях формируется штатный отдел охраны. Такое решение не всегда обеспечивает нужный уровень безопасности. Организации, которые специализируются на охранных услугах, эффективнее справляются с поставленными задачами и имеют свои плюсы:
по

  • стоянный контроль за выполнением обязанностей сотрудниками. Исключение проблем с подбором и текучестью кадров;
  • использование высококачественного и современного оборудования;
  • гарантии сохранности имеющихся ценностей на объекте как материальных, так и нематериальных;
  • подбор вида охранной услуги с учетом специфики объекта;
  • постоянный мониторинг ситуации;
  • самостоятельный монтаж необходимых технологических систем;
  • опытные сотрудники, которые прошли специальную подготовку.
Каждый сотрудник обладает необходимыми навыками реагирования в разных нештатных ситуациях. Специалисты постоянно повышают свою квалификацию и профессионализм.
Некоторые охранные организации предоставляют возможность управления системой через мобильные приложения.

Частная охранная организация «РусЗащита» позволяет обеспечивать полную безопасность своим клиентам. Мы предлагаем услуги по охране объектов, давая высокие гарантии каждому клиенту. ЧОО готово круглосуточно, в выходные и праздничные дни предоставлять полный спектр услуг по охране объектов.
В нашей работе мы использует современные достижения в области охранной техники, обмундирования и иных средств, которые позволяют нам заслуживать доверие и благодарность клиентов, многие из которых становятся постоянными партнерами. Наши сотрудники проходят своевременное обучение новым навыкам и методикам в охранной сфере.

ОХРАНА ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКА

Среди наших услуг:

  • Сопровождение и охрана инкассации, где от четкой слаженной работы наших сотрудников зависит не только сохранность перевозимых наличных денег, но и зачастую жизнь людей. Учитывая повышенную ответственность и важность поставленной задачи, данный вид услуги в «РусЗащита» выполняют только физически сильные, опытные мужчины, прошедшие специальную тактическую и огневую подготовку. Охранники готовы к любым нештатным ситуациям и могут отразить вооруженное нападение. Для обеспечения безопасности инкассаторов и денежных средств наши чоповцы используют только надежное оружие, качественное обмундирование и современный транспорт.
  • Перевозка ценных грузов по Москве и Московской области. По согласованию с заказчиком наш ЧОО оказывает услуги по перевозке и в других регионах России.
ВНУТРИ-ОБЪЕКТОВЫЙ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

Внутриобъектовый и пропускной режим обеспечиваются силами физической охраны с использованием технических средств, в совокупности с административными мерами и ограничениями. Этот режим является не только ключевым звеном всей системы безопасности, но и эффективной мерой профилактики терроризма и криминальных проявлений. В зависимости от структуры предприятия, режим может внедряться на всей территории объекта или на отдельных его участках (в кассах, складах, цехах, лабораториях).

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Сопровождение грузов — одна из самых востребованных услуг в охранном бизнесе. При перевозке любых видов грузов (но прежде всего крупных грузов и особо ценных грузов) на любые расстояния существует определенный набор рисков, в том числе риск похищения и порчи. И для минимизации этих рисков необходимо сопровождение профессиональных охранников.

ОХРАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Собрание людей всегда таит в себе потенциальную опасность: возрастает вероятность конфликтных ситуаций, любое, даже небольшое чрезвычайное происшествие может привести к панике и жертвам. Аудитория, в которой возобладал инстинкт выживания, превращается в толпу и выходит из-под контроля, причиняя еще больший вред, чем сам источник паники. Поэтому при организации  мероприятий нужно уметь предусмотреть многое, в первую очередь обеспечить безопасность всех участников.

Мы обучаем наших сотрудников культурному и вежливому обращению с окружающими, а также правильным действиям при чрезвычайных ситуациях.

ОХРАНА АЗС

Одно из направлений деятельности ООО ЧОО «РусЗащита» — обеспечение безопасности на АЗС. Данный тип объектов входит в зону повышенного риска. Автомобильные заправки привлекают преступников наличием материальных ценностей: наличных средств, временно оставленных без присмотра автомобилей и др. Также на АЗС требуется уделять большое внимание обеспечению мер защиты от пожара. Именно по этим причинам требуется организовать профессиональную охрану автозаправочных станций.

ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ООО ЧОО "РусЗащита" занимается предотвращением проникновения злоумышленников на территорию опасных производственных зданий и действует непосредственно на периметре промышленного объекта. Максимальная защита достигается при взаимодействии живой силы и технологий, формирующих систему комплексной безопасности. Во избежание незаконного проникновения и кражи материальной собственности мы предлагаем услуги ЧОО, предоставляем качественное видеонаблюдение.

Наша компания предлагает огромный арсенал современного технического оборудования, который поможет сократить количество охранников и повысить качество защиты объекта. Установка камер, блокировочных дверей и пульта управления позволит выявить и задержать нарушителей в срочном порядке вне зависимости от их местоположения; круглосуточная охрана поможет задержать потенциальных вредителей.

Подтверждаем квалификацию

Мы нацелены на решение вопросов наших постоянных клиентов и на взаимовыгодное сотрудничество на долгое время
Наши услуги в области охранной деятельности разнообразны, поэтому самую точную информацию уточняйте по телефонам компании!

Лицензия на осуществление охранной деятельности



Наверняка многие из Вас,
встречали наших охранников в лучших заведениях столицы...

Нам доверяют охранять самые крутые тусовки в Москве и области

Опыт работы и профессиональная команда ЧОО «РусЗащита», постоянно совершенствуемые специальные навыки, а также современное техническое оснащение позволяют гарантировать вашу безопасность согласно заключенному договору.

Толмачев А.Г.
Генеральный директор

Вопрос—ответ

Самые частые вопросы наших клиентов
Охранная организация: вынужденная мера или дополнительная возможность защититься от угроз?

Сегодня потребность в своевременном противостоянии злоумышленникам все так же присутствует, как и 20 лет назад. По сути, ничего не меняется – люди все также соблазняются чужими благами, как и раньше. 

Желание завладеть тем, что ему не принадлежит, может возникать у человека по многим причинам, но, как бы там ни было, с этим однозначно стоит бороться. Работа правоохранительных органов иногда оставляет желать лучшего, и тогда к ним на помощь приходит такая структура, как частное охранная организация, или ЧОО. Его функции просты и понятны – сведение разного рода угроз собственности и здоровью граждан на нет. Конечно, невозможно полностью исключить риск возникновения преступных посягательств, однако надежная охрана способна свести его к минимуму. 

С годами в деятельности криминальных лиц наблюдается все больше новых уловок и методов, с которыми приходится работать специалистам. Хорошо подготовленные сотрудники охранной организации, способны успешно противостоять преступной деятельности. Это становится возможным благодаря многолетнему опыту работы. 

Постоянная разработка новых методов противодействия преступности не оставляет шансов злоумышленникам на успешное завершение своих коварных планов. Стоит отметить, что сегодня услугами, которые предоставляет охранное предприятие, пользуются даже те организации, где риск посягательств крайне низок. Это указывает на то, что в наше время надежная охрана – обязательный элемент ведения бизнеса, а если говорить о том, что все больше частных лиц обращается за помощью в компании, предоставляющие услуги личной охраны, то можно отметить и увеличение обращений в этой области.

Какими принципами руководствуется охранная организация высокого уровня?

Существует множество обязательных характеристик охранных организаций, которые в обязательном порядке должны обеспечивать надежный уровень охранных мероприятий. К основным из них можно отнести:

  • Уровень профессиональной подготовки каждого сотрудника частного охранного предприятия. Сюда входит не только полное соответствие требованиям по физической подготовке, но и развитие тактического мышления, способности принимать молниеносные решения. Без этих качеств невозможно представить профессионала-охранника, который будет серьезным препятствием на пути злоумышленников к осуществлению их планов;
  • Обеспечение полного комплекса охранных услуг. Современные технологии позволяют охранному предприятию задействовать новейшие инженерные достижения. Оборудование, помогающее обеспечивать безопасность, должно применяться правильно. Кроме того, его работа должна быть правильно отлажена. Согласитесь, нет толку от самой современной камеры видеонаблюдения, если она не в состоянии отслеживать проникновения на охраняемую территорию из-за неправильной настройки. Кроме того, оборудование должно уметь и самостоятельно поднимать тревогу, если объявятся нарушители.

Это основные требования к работе охранных организаций, на которых строится вся их работа. Отклонение по требованиям хотя бы одного из этих пунктов может привести к негативным последствиям.

Почему сегодня частная охранная организация – выбор большинства организаций?

Понимая потребность в охране, клиенты хотят получить высокий уровень защиты. Это становится возможным только при условии, что услуги охраны будут оказываться комплексно. Наша охранная организация «РусЗащита» осуществляет свою деятельность именно таким образом. Специалисты постоянно анализируют всевозможные риски, моделируют возникновение чрезвычайных ситуаций с учетом всех тонкостей и особенностей. Сюда входит выявление основных уязвимостей конкретного места, слежка за подозрительными личностями и т. д. 

Почему даже безоружный сотрудник охранной организации является серьезной помехой злоумышленнику?

Как уже говорилось выше, умения рукопашного боя являются довольно значимым умением любого охранника. При этом применение огнестрельного оружия должно всегда быть обдуманным и целесообразным решение сотрудника ЧОО. Следует понимать, что в случае, когда стрельба не является вынужденной мерой, а охранник возьмется за оружие – последствия могут плачевными.

Какие услуги охранных организаций востребованы сегодня?

Множество охранных организаций предоставляет услуги комплексно. Как правило, одна и та же организация занимается монтажом и настройкой оборудования, а также и предоставляет экипаж быстрого реагирования, который круглосуточно готов вмешаться в любую ситуацию, которая может потенциально возникнуть на охраняемой территории. 
Наши сотрудники усовершенствовали свои методы работы и научились предсказывать возможные действия преступников, что позволило получать преимущества во время столкновений. Услуги личной охраны, сопровождение ценных грузов, охрана массовых мероприятий – все это лишь небольшой перечень услуг, которые предоставляет частная охранная организация «РусЗащита».

Как выбрать частную охранную организацию?
Обращаясь к представителям частных охранным организациям, следует учитывать не только то, имеет ли их компания лицензию на осуществление своей деятельности, но и то, с кем уже работала раньше охранная организация. Со списком компаний, с которыми мы уже имеем опыт успешного сотрудничества, можно ознакомиться на нашем сайте.
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